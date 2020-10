Encore un peu de neige cette nuit pour une belle ambiance

Appareil samsung

2 ou 3 cm de neige poudreuse se sont rajoutés au cumul d'hier ce qui constitue une couche entre 5 et 15cm à 1800 selon l'exposition.

D'ici 2 jours, il ne devrait hélas plus rien rester et on assistera au retour de l'automne....