Neige et soleil au refuge de Roybon

Neige et soleil au refuge de Roybon Villard-de-Lans 2020-10-27T14:57:00+01:00

Si la matinée était encore dans la grisaille...en fin de matinée les éclaircies reviennent de plus en plus généreuse et nous invitent à monter faire une petite balade à la limite de la neige fraîche déjà en souffrance...