Appareil Canon

Canon EOS 80D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8

Focale 78 mm

ISO 100

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

Temps plus doux aujourd'hui, et la neige en prend un coup...Plusd'hiver ŗ partir de demain, retour ŗ l'auomne et ŗ la douceur !