28 octobre 2020 ,



A quelques heures de l'élocution de notre président , la nature par un pur hasard me fait grâce d'un phénomène très particulier à la sortie des bureaux avec des nuages en forme de vague plus communément appelés : Instabilité de Kelvin-Helmholtz , évidemment j'ai pris la photo avec ce que j'avais sous la main... mon téléphone ( veuillez m'excusez pour la médiocre qualité ) .

le massif du Gros cerveau ( Ollioules_Var ) y est surement pour quelque chose ...

Personnellement ,en plus de 10 ans d'observation du ciel, c'est la première fois que j'en vois, comme quoi on a jamais fini d'être ébahi par la beauté du ciel.

5 mins après tout a disparu d'où cet empressement pour l'immortaliser !