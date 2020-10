L'essentiel : marcher dans la grande nature face au Sesques!

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/4.5

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Prendre de la hauteur ! Et engranger autant qu'il est possible la grande santé, celle qui propulse l'Être au plus près des solitudes déconfinées, loin du marasme d'en-bas !

La marche en pleine nature, perdue dans les espaces sauvages de la vallée d'Ossau est tout sauf accessoire.

Elle relève évidemment de la plus haute nécessité, de la plus impérieuse raison qui ramène l'être humain à son essentiel, à sa nature profonde !

D'aucuns voudraient nous faire croire que l'essentiel s'inscrit dans la consommation, dans le travail rentable, dans le fétichisme économique de notre temps. Mais pour le météorophile, pour le poète, pour l'esprit tourné vers les beautés de ce monde, c'est en marchant mains ouvertes face aux immensités qu'on s'humanise et qu'on découvre dans l'altérité de la Nature le sens du vivre et la valeur de l'existence.