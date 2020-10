Bouquet final

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 43/12832 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.21°N, 5.42°E

Altitude GPS 0m

De nombreux lenticulaires se sont formés en seconde partie d'après-midi sur les reliefs provençaux. L'un des plus spectaculaires s'est lentement sculpté à l'aplomb du Parc National des Calanques, et semble réveiller un volcan imaginaire à proximité du Mont Puget.

L'un des derniers cadeaux du jour de Dame Nature, mais pas le dernier : quelques dizaines de minutes plus tard, les crêtes du Canigou émergeaient de l'horizon maritime dans un flamboyant coucher de soleil, avant que remplaçant le lenticulaire, une grosse Lune ne se lève pour éclairer le retour forcé vers la civilisation...