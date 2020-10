D'une vallée à l'autre : le vol du milan

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/4.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Sublime journée en solitaire dans les Pyrénées sauvages de la vallée d'Ossau, sanctuaire des anciens ours, des bouquetins et des lynx.

La crête de la Pène Hourque sépare les gorges du Bitet, le massif de Sesques (2605 m) à gauche, du Fond de Besse (à droite) dominé par le Mardas et le Montagnon d'Iseye (2173 m) et son lac en forme de coeur.

Personne sinon le marcheur dérouté contemplant le vol inattendu du milan et de ses congénères, une vingtaine, en migration vers la vallée d'Aspe plus à l'ouest.

La neige est encore présente dès 1500 mètres en versant nord.