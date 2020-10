Dim. originale 3968*2976px

Finis les bancs de cirrostratus de la veille, fini le mistral, et finis les panoramas depuis le Parc National des Calanques, désormais interdit d'accès aux amoureux des grands espaces dépeuplés...

Pour ce premier jour de confinement, la météo provençale s'est dotée de ses plus agréables atouts : un soleil omniprésent dans un ciel d'azur, une limpidité de l'air et une visibilité maximale, quelques traces de cirrus pour le décor, une absence de vent avec seulement de faibles brises thermiques, et une douceur sensible à l'ombre, avec un chaud ressenti au soleil.