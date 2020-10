Printemps - été : le pic du Midi d'Ossau

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.9

Focale 56.08 mm

ISO 320

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Ce mois d'octobre 2020, particulièrement perturbé, frais et massivement arrosé (190 mm) s'achève avec une sensation estivale et pas moins de 26° à Pau ! Les facéties météoriques se jouent de nos catégories comme de nos représentations. Eté, hiver, printemps, automne, quatre variations sur le thème de l'imprévisibilité et de la déroute de nos catégories mentales.



En attendant, la neige a bien fondu en Pyrénées et le Pic du Midi D'Ossau impose sa silhouette au sud...