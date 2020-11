Après-midi plus ensoleillée

Après-midi plus ensoleillée Montbonnot-Saint-Martin 2020-11-01T14:45:00+01:00

Les nuages s'en vont pour laisser place au soleil.

La douceur se confirme et la température remonte : on passe les 17°C.

Belle ambiance automnale sur Belledonne, dont on ne peut profiter malheureusement que visuellement...