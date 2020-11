Un soleil automnal au dessus d'Embrun

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.4

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Le Soleil a brillé toute la journée, et les températures sont restées bien douces en cette journée de la Toussaint. Au premier plan, l'église de Saint-André d'Embrun, et au second plan, celle d' Embrun.



Température: 19°C

Vent de secteur SW: 7km/h