Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

E-M1

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7.1

Focale 70 mm

ISO 200

Logiciel Adobe Photoshop Elements 10.0 Windows

Comme souvent à cette saison humide est fraîche, l'air poussée par un courant de Nord venant du bas de la vallée se refroidit et son humidité se condense en passant les cols de Manse et Bayard puis en basculant vers Gap se réchauffe à nouveau et retrouve sa limpidité. Ce phénomène bien connu dans la région de Gap s'appelle: la Barre de Bayard du non du célèbre col Bayard