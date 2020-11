Temps gris + bilan météo octobre

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

*(Photo prise juste en bas de chez moi, à 100m à vol d'oiseau, confinement oblige).



Le ciel qui se couvre de plus en plus en cette fin d'après-midi. En effet un peu de pluie prévue dans les prochaines heures, mais rien de comparable avec départements voisins (13-30-34). Vent de Sud-Est à environ 60km/h pour les plus fortes rafales.



14,5°C au moment de la photo et 1023 hPa au baromètre de mon GPS.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : 10°C/16°C



Bilan météo octobre 2020 Sivergues (565m) :

(Valeurs approximatives estimées)



Température maximale : 21°C (08/10)

Température minimale : 1°C loc. 0°C (13-14-16-18-27/10)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 23mm (02-23/10)

Précipitation totale : ≈ 65mm (moyenne ≈ 95mm)

Rafale maximale : ≈ 80km/h (02/10) ; 75-80km/h loc. 100km/h (20-21-22)



Notes/événements météorologiques notables :

- Le 2 octobre, en lien avec la tempête ''Alex'', un épisode méditerranéen se met en place, le Vaucluse est placé en vigilance orange orages (2eme vigilance orange pour le département en 2020), et jaune pour le vent, pluie-inondation, et crues pour l'Aygues et l'Ouvèze à 6H et le Calavon est ajouté à 16H (mais finalement il n'y a eu quasiment aucune réaction des cours d'eau). En effet, des orages parfois fort se sont produits. Ils étaient accompagnés de fortes rafales de vent : environ 60-80km/h en plaine ; environ 80km/h pour Sivergues, mais localement 100km/h ; 100km/h sur les crêtes du petit Luberon ainsi qu'au Mont Serein sur la face nord du Ventoux, et 148km/h au sommet de ce dernier. Coté pluviométrie sur environ 24H, les données sont très inégalitaires, pour Sivergues on relève 25mm ; en moyenne entre 5 et 15mm sur la partie Sud-Luberon ; entre 15mm et 35mm dans la vallée du Rhône, le Conta, la vallée d'Apt, le Luberon et les Monts de Vaucluse ; entre 35 et 50mm sur le plateau d'Albion ; et environ 130mm à 150mm sur le Ventoux.

Les départements voisins eux sont encore plus concernés (entre autres 04-05-83-07-26), et les Alpes-Maritimes (06) sont même placées en vigilance rouge.

- Le 11/10 et le 12/10 fort coup de mistral, notamment en vallée du Rhône avec environ 70km/h à Sivergues, 122km/h à Murs, et 105km/h à Avignon, malheureusement la station du Ventoux étant en panne pour le vent, aucune donnée disponible. Le département était temporairement en vigilance jaune vent le 12.

- Pour le 13, le 14, le 16, le 17 et le 18, nous étions proche des premières gelée pour Sivergues avec une température de 1°C et localement 0°C. Le 15 le gradient était inversé entre plaine et relief (0,4°C à Apt et 4°C à Sivergues).



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Orages et pluie-inondation (19H-13H)

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon