Douceur de novembre

Après une apparition furtive en début de journée, le soleil a daigné se montrer un peu plus longuement en fin d'AM passé quelques petites averses qui ont laissé 2.4mm.

La pluviométrie mensuelle est maigre : 5.4mm vs 34mm habituellement comptabilisés au 8/11. Septembre et Octobre très excédentaires avaient pourtant bien lancé la saison propice à la recharge des nappes qui ont de nouveau beaucoup souffert cette année.

La douceur caractérise ce début mois de novembre avec une Tm de 12.3° pour ces 8 premiers jours soit +2.8° au-dessus de la normale.