vallée brumeuse

Les brouillards sont généralisés ce matin dans les vallées du pays et celle du Ciron n'y échappe pas.

Ce brouillard est toutefois peu épais et le soleil ne tarde pas à apparaître. On voit au fond la plaque de stratus qui recule vers la forêt.



Température très fluctuante en fin de nuit à Cazats (sur une colline) au gré des petites brises et des bancs de brouillard. On relevait 8.9 °C à 5h, 6.7 °C à 6h30, 8.6 °C à 7h et une Tn de 5.6 °C à 7h30.