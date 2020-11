Entrées maritimes

Dim. originale 3968*2976px

Dans une douceur toujours présente, les éclaircies qui avaient disparu en début d'après-midi reviennent, et l'air humide favorise la mise en valeur des rayons solaires sur la Méditerranée.



Un bref passage de bruine est passé vers 14h30 sur la cité phocéenne, mais totalement anecdotique pour menacer une sécheresse toujours persistante sur Marseille et ses calanques. Le cumul annuel reste ainsi désespérément figé à 250mm sur le poste Météo France de Marseille-Longchamp, et 260mm sur la StatIC de la Corniche.

À ce rythme, la crainte de finir l'année en situation officielle d'aridité, et donc sans atteindre ou dépasser les 300mm comme ce fut le cas en 2016 et 2017 se renforce au fil des semaines. Ce n'est pas la prochaine, dominée par des prévisions de Mistral, qui atténuera la tendance. La seconde quinzaine de novembre voit ainsi des sols encore secs en surface comme en profondeur, une végétation toujours en stress hydrique, et bien sûr les champignons inexistants cette année.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde.