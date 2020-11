Nouveau saupoudrage en altitude

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/4.0

Focale 71.46 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

IL a beaucoup plu depuis hier soir et cette nuit jusque dans la matinée...

la température a marqué une baisse et a donné de la neige à partir de 1500 m en faible quantité...le ciel reste très nuageux brumes et stratus tenaces.