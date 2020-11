La "Barre du Champsaur"

Situation fréquente en hiver : l'humidité portée par le vent du nord se condense par effet de Foehn au passage des cols Bayard, Manse et Moissières pour former cette fameuse "barre du Champsaur" . sous le vent des cols l'atmosphère est plus sèche .

LA situation idéale pour observer les gloires sur le petit sommet de gauche emmitouflé dans son écharpe de stratus .... une autre fois ...