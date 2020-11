Petite brume matutinale

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7.1

Focale 78.73 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Petite fraîcheur matinale. La journée s'annonce à nouveau lumineuse et douce.

Avec une moyenne mensuelle à Pau supérieure à 5°par rapport aux "normes", novembre est pour le moment et de loin, le mois le plus chaud jamais enregistré. Mais le mois est loin d'être achevé.