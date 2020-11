Logiciel Picasa

Comme hier, le temps est très anticyclonique, calme et limpide sur la Provence, avec des températures voisines de 10 degrés au lever du jour et 20 degrés au plus doux durant l'après-midi. La Méditerranée semble aussi calme qu'un lac, et ce n'est pourtant que temporaire entre les épisodes de Mistral du début et de fin de semaine.



Photo prise depuis le parc Montvert en direction du SO.