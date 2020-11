Toujours l'été indien

Appareil Panasonic

Encore une journée magnifique sur les Alpilles : ciel bleu, température largement au-dessus de la normale de près de 20°C dans l'après-midi, aucun souffle d'air.



L'épisode de mistral du début de semaine a asséché l'atmosphère et la visibilité est maximale, ici au loin on peut distinguer les premiers reliefs du Var et la Sainte-Baume à près de 100 km.



Sur le mois de novembre les données de la station Météo France d'Istres la plus proche sont exceptionnelles, avec des moyennes des maximales et des minimales supérieures de plus de 4°C par rapport aux normales.



Sur l'année la pluviométrie accuse pour l'instant un déficit de -45 % avec à peine plus de 300 mm depuis janvier, qui ne sera sans aucun doute pas comblé d'ici au 31 décembre.