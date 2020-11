Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/3.3

Focale 5.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Environ 13°C au moment de la photo (prise à 200m à vol d'oiseau de chez moi) et 1027 hPa au baromètre de mon GPS.

Vue Sur Sivergues au premier plan à droite, au fond au centre les monts de Vaucluse, et au fond à Gauche le Ventoux.



Journée avec grand ciel bleu. Quasiment pas de vent (qui devrait souffler fort dans la nuit de jeudi à vendredi).

Coté températures, les premières gelées généralisée ne sont pas loin entre 1°C et 5°C ces derniers jours à Sivergues et localement moins de 0°C sur les reliefs de l'Est 84. Ce matin il faisait plus froid dans la vallée du Rhône (1.2°C à Avignon) qu'à l'est Vaucluse (hors plateau d'Albion) avec en moyenne environ 4°C. Les premières véritables gelée sont peut-être attendues ce week-end, en tous cas les minimales sont plus ou moins dans les normes. Par contre pour les maximales elles sont environ supérieures de 7°C aux normes.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 3.5°C/17.5°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon