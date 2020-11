Jour de Mistral

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/3.6

Focale 7.1 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Environ 7°C au moment de la photo (prise à 200m à vol d'oiseau de chez moi de chez moi) et 1021 hPa au baromètre de mon GPS.

Vue sur le Mont Ventoux.



Temps ensoleillé.

Épisode de Mistral assez fort hier et aujourd'hui. Premièrement plus fort à l'Est 84 hier, et ensuite plus fort à l'Ouest 84 aujourd'hui. Vigilance jaune vent violent émise seulement ce matin et donc tardivement par MétéoFrance. Depuis hier on relève entre autres en Vaucluse :

- 143 km/h au sommet du Ventoux hier (1912m) *Attention station en panne durant quelques heures, donc peut-être qu'il y a eu des rafales supérieures

- 118 km/h à Murs hier (488m)

- 105 km/h à Avignon aujourd'hui (37m)

- 92 km/h à Orange aujourd'hui (60m)

- 90 km/h à Oppède crêtes du petit Luberon hier (672m)

- Environ 75km/h hier et 70 km/h aujourd'hui pour Sivergues (565m)



Coté températures, avec le vent le ressenti est frais, et les maximales ont perdues 7°C par apport à hier ! De ce qui est des minimales, les premières vraies gelée généralisée pour Sivergues sont prévues demain matin. Par endroit la nuit risque d'être froide…

Grâce au mistral, les températures redescende aux normes de saison, vire même légèrement en dessous…



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 4,5°C/9,5°C



Pluviométrie Novembre 2020 (en cours) : 49mm (moyenne 85mm)



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune Vent Violent (jusqu'à 22H)

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon