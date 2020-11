coucher du jour

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le soleil se coucher et éclaire timidement les bases des résidus cumuliformes de l'après midi.

Une dorsale s'empare du pays et devrait se maintenir quelques jours nous garantissant beaucoup de soleil dans un air enfin plus froid avec risque de gel le matin dans les vallées. Dans ce champ de pression élevées, et sans véritable flux, il faudra toutefois surveiller les brouillards.