Premières gelées

Après le Mistral d'hier et avant hier, voici les premières véritables gelées de la saison (en octobre nous avons souvent eu du 1°C loc. 0°C) ce matin avec environ -2°C, localement -3°C pour Sivergues (565m).

Localement en Vaucluse il a fait encore plus froid avec entre autres :

- 5,6°C à Saint-Christol (836m)

- 4,8°C à Pertuis (195m)

- 3,9°C à Apt – Plan d'eau (222m)

Pour le Mont Ventoux hier soir vers 19h il faisait -4,8°C, mais phénomène étrange, depuis hier soir 22h, surarmement du fait de l'arrêt du vent, la température est remontée, jusqu'à même atteindre plus de 4°C cette nuit, sans redescendre en dessous de 0°C.

Localement également quelques phénomènes d'inversion de température entre plaine et relief, sans parler de gradient inversé car cela n'est pas généralisé.

Pour cette après-midi à Sivergues, on devrais avoir du mal a dépasser les 10°C…



Min du jour pour Sivergues (565m) : Environ -2°C loc. -3°C



Pluviométrie Novembre 2020 (en cours) : 49mm (moyenne 85mm)



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon