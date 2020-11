Frais et ensolleillé

Frais et ensolleillé Savigné 2020-11-21T12:32:00+01:00

Le brouillard s'est estompé et a fait place à un beau ciel bleu en ce samedi 21 novembre. Température entre 3 et 6 ° avec une petite gelée blanche ce matin. Prairies et le clocher de l'église de Savigné

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)