Beau ciel bleu

Environ 9°C au moment et au lieu de la photo (prise à 500m à vol d'oiseau de chez moi de chez moi) et seulement 5°C quelques minutes plus tard à quelques centaines de mètres en rentrant au village, dans une combe à l'abri du soleil. 1025 hPa au baromètre de mon GPS.



Temps ensoleillé, quasiment pas de vent. Coté température encore une gelée ce matin pour Sivergues avec environ 0°C localement -0,5°C, moins froid qu'hier où il a fait -3°C localement -4°C (et non -2°C loc. -3°C comme dit hier, après vérification). La température d'hier fait partie des températures les plus froides de l'année (qui est de -4°C le 25/03) l’hiver dernier ayant été très doux. Mieux encore, il s'agit même de la température la plus froide de l'année par exemple à Apt et à Pertuis.



Ce matin la température était inversée entre plaines et reliefs dans quasiment tous le Vaucluse (hors plateau d'Albion situé à 850m d'altitude où il a fait la température la plus froide : -6°C), en effet entre 0°C et -3°C en plaine (même en vallée du Rhône) et à moyenne altitude, mais par exemple nous relevons comme minimale environ 5°C sur les crêtes du petit Luberon (672m) et au sommet du Ventoux (1912m).

Gradient inversé



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 0°C loc. -0,5°C/11°C



Pluviométrie Novembre 2020 (en cours) : 49mm (moyenne 85mm)



Sion, il y a quasiment un an (23/11/2019) avait lieu la première des trois fortes crues du Calavon de fin 2019 suite aux épisodes méditerranéens :

