Appareil SONY

DSC-W130

Exposition 1/4 sec

Ouverture f/2.8

Focale 5.35 mm

ISO 800

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Au bout du lac.

Un puissant anticyclone garanti un ciel pur, avec les montagnes (au centre le Charbon), qui se découpent sur un ciel bleu nuit.

La lune et Mars à gauche, non visibles sur le cliché, Jupiter et Saturne au centre, Pluton étant aussi dans cette région, mais nécessitant un puissant téléscope.