Noyé dans le brouillard

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/10 sec

Ouverture f/2.0

Focale 4.6 mm

ISO 4000

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1ATJ1

Troisième gelée consécutive avec -2.2° ce matin après -2.8° hier et -1.7° samedi.

Le brouillard est aussi fréquemment de la partie, parfois givrant.

Ce soir il est dense et réduit à 100m la visibilité horizontale. Par contre il est d'une faible épaisseur verticale puisque l'on peut voir la lune.

La température est stable depuis 1h : 2.3°

Hier du brouillard givrant au lever du jour, ce matin du givre sans brouillard, ce soir du brouillard sans givre, on verra demain matin...