Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/8

Focale 200 mm

ISO 64

Objectif 70.0-200.0 mm f/4.0

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

Comme prévue l’anticyclone se décale lentement mais il semblerais que la dépression va descendre plus vers le sud.(même sur le continent nord africain. (non ?)



Anecdote toute Kelnerienne : Hier j'avais décidé de ne pas sortir en fin d'après midi, (télé confinement oblige) et bien tout les Rambolitains ont pu admirer l'un des plus beau coucher de soleil de l'année.... Bref je n'étais pas là. Alors que bien souvent depuis un mois, je guette si le coucher de soleil sera bien. Pas grave.