Ciel blanc et soleil voilé Saint-Saviol 2020-11-24T15:04:00+01:00

Pour cette journée du mardi 24 novembre, matinée fraîche et sans gelée matinale. Un ciel voilé et laiteux. Température plus douce : 12-14°

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)