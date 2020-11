Grand et couvert

Grand et couvert Talloires 2020-11-26T09:19:00+01:00

GPS 45.83°N, 6.24°E

Comme hier matin nous sommes au-dessus de la couche nuageuse qui nous prive de la vue sur le lac d'Annecy. La température est encore descendue sous zéro (au niveau du sol) cette nuit et ce matin le thermomètre affichait 1.3°C à 08h00. Vent nul avec une humidité de 80.5% et une pression atmosphérique à 1022.7 hPa à 806 m d'altitude.

Bonne journée à toutes et à tous.