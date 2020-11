Après une belle journée

Alors que le mois de Novembre se distingue par un régime de blocage bien ancré sur l'Europe, celui-ci va s'affaiblir dans sa partie Sud en direction de la Méditerranée. En effet, un épisode méditerranéen se profile pour ce week-end avec un arrosage copieux sur les versants exposés Est de la Corse, des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Cet épisode, d'une durée comprise entre 24h et 30h, se caractérisera surtout par son aspect pluvieux, avec un aspect orageux plus en retrait sur les Pyrénées-Orientales. La situation des cours d'eau sur les versants exposés Est sera à surveiller. La vigilance orange "Pluies/Inondations" et "Orages" sera effective pour les départements de la Haute-Corse, la Corse du Sud et les Pyrénées-Orientales à partir de ce soir 22h.