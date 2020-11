Derniers jours avant l'hiver ?

Appareil Panasonic

DMC-TZ100

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/5.6

Focale 9.1 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Le calme règne sur la vallée du Champsaur. Au 1er plan, la station-village d'Ancelle, le sommet au centre est le Vieux Chaillol.

A l'extrême gauche, on distingue la couche de stratus qui recouvre la vallée du Drac en direction de Grenoble (elle début un peu avant Corps, visiblement).



Sous ce stratus, les t° maxi n'ont pas dépassé +1° à Cholonge, vers la Mure, et 3 à 6° en général entre Grenoble et Lyon et dans les vallées alpines.

Au soleil, par contre, Gap a encore atteint les 14°.