Dans l'attente de la neige et que les remontées fonctionnent ...

Dans l'attente de la neige et que les remontées fonctionnent ... Villard-de-Lans 2020-11-29T15:52:00+01:00

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/2.8

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Enfin nous voilà partis pour une balade au lac de pré des Preys situé à plus du kilomètre imposé...

quelques traces de vieille neige plus plus du givre qui ne fond pas,compte tenu des températures qui restent négatives à l'abri du soleil.