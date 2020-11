Les petits matins périgourdins

Dim. originale 2048*1365px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7100

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 14 mm

ISO 100

Objectif 14.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Astrid Neveu

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2018 (Windows)

Enième brouillard matinal dans la vallée de la Dordogne, peu épais et qui a pourtant mis beaucoup de temps à se dissiper du fond de vallée (vers 13h)...On voit qu'on avance vers la saison hivernale et ses timides rayons solaires...

Tout de même une nouvelle très belle journée partout ailleurs et un ensoleillement tout simplement inédit pour ce mois de novembre, qui touche à sa fin !