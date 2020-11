Fin de matinée et de ciel bleu

Fin de matinée et de ciel bleu Gazeran 2020-11-29T12:55:00+01:00

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/5.6

Focale 20 mm

ISO 64

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

Enfin une brŤche sur dans la crÍte anticyclonique va permettre une entrťe d'air plus frais et plus humide.

Nos montagnes du Grand Est vont trouver de la neige ainsi que les reliefs de basse altitude.