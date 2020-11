plein soleil

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le sud ouest baigne encore dans le soleil et la douceur, à trois jour du mois de décembre.

A Saint-Emilion on relève une Tx de 15.2 °C, et 14.8 °C à Bordeaux. Il a fait encore plus doux dans la forêt des Landes et le pays-basque avec par exemple 18.5 °C à Belin-Béliet et 20.8 °C à Cambo les Bains.