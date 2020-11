de plus en plus frais

de plus en plus frais Esse 2020-11-29T14:15:00+01:00

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le soleil brille toujours mais la température baisse graduellement à mesure que je remonte vers le Nord.

J'arriverai définitivement sous le stratus peu avant Argenton-sur-Creuse et l'ambiance fut instantanément tout autre. La température n'a alors plus dépassé 4 °C jusqu'à mon arrivée à Lille.

On voit d'ailleurs très bien l'emprise géographique du stratus sur la carte des Tx du jour.