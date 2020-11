Froid dans les combes

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/3.5

Focale 6.5 mm

ISO 200

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Environ 4°C au moment et au lieu de la photo (prise dans une combe à l'abri du soleil) et 1019 hPa au baromètre de mon GPS. 7°C à l'extérieur des combes.



Dans les combes et à l'abri du soleil, comme en témoigne la photo, cela a du mal a dégeler malgré des températures positives, tout de même nettement inférieures qu'au village.



Sinon belles éclaircies, parfois brumeux. Pas de vent.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -1°C (loc. moins)/9°C



Bilan météo Novembre 2020 pour Sivergues (565m) :

Température maximale : 18°C (05-06/11) ; 17,5°C (18/11)

Température minimale : -3°C loc. -4°C (21/11)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 40mm (08/11)

Précipitation totale : ≈ 49mm

Rafale maximale : ≈ 75 km/h (19/11) ; 70 km/h (20/11) ; 60 km/h (07/11) ; 55km/h (16/11)

Notes/événements météorologiques notables :

4 Gelées + voir photos précédentes.

Bilan météo automne 2020 à venir.



Sion, il y a quasiment un an (01/12/2019) avait lieu la deuxième des trois grandes crues (3,39m) du Calavon fin 2019 suite aux épisodes méditerranéens :

https://youtu.be/Wbk_l5qYtPM

https://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-249786-nouvelle-forte-crue-du-calavon-point-episode-mediterraneen.html?auteur=46136&start=40#photo6



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon