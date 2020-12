Appareil WIKO

-7°c hier matin, il gelait encore un peu quand la pluie est arrivée sur Nancy : résultat du verglas, court mais intense.

Ce matin c'est gris et c'est pluie Place Carrière au c½ur de la ville. Comme prévu ca se passe plus à l'Est et plus au Sud si on veut du blanc.

+3°c actuellement vers 10h