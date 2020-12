Lenticulaires dans le ciel du Roussillon

Dim. originale 1280*960px

Ambiance bien étrange sur les Pyrénées-Orientales ce matin ! Les lenticulaires étaient partout, nombreux et placés de façon très anarchique, sous un plafond nuageux opaque et uniforme, et sans aucun souffle de vent au niveau du sol (calme plat total). Curiosité qui change de d'habitude !

Voici quelques spécimen pris à proximité des Albères et du Vallespir.



Bonne journée ;)