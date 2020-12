Mur de Foehn sur le SE du Dévoluy

Après les fortes rafales d'hier après midi(130km/h) le vent, plus faible sur le massif du Dévoluy, apporte néanmoins de l'humidité qui par effet de Foehn se déverse très spectaculairement sur son versant SE, pour se dessécher rapidement en perdant de l'altitude.

Vue sur le Pic de Bure à gauche et les écoulements du nuage par les cols du Follet et de Rabou sur la montagne de Barges . Paysage toujours sans neige ....