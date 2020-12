Neige sur le Pic du Midi

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8.0

Focale 144.27 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Après l'exceptionnel mois de novembre et son record de température maximale (17.8°) à Pau, changement de décors et d'ambiance.

La neige fait son retour en montagne et le froid gagne la région. Bien belle lumière de fin d'après-midi sur la Bigorre à 50 km de ma position vers l'est.

A droite du Pic du Midi, le Montaigu et la superbe arête du pic Merlheu.