Rosé du matin

Dim. originale 900*572px

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/6.3

Focale 35 mm

ISO 400

Objectif EF16-35mm f/4L IS USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 21.2 (Windows)

Le ciel se teinte de rose au levé de l'astre solaire ce matin, des teintes sur un plafond nuageux typiquement hivernal avec notamment ce long et esthétique nuage lenticulaire.



Une petite miette d'intérêt photo-météo dans cette longue période hivernale et sans le moindre intérêt qui s'est enclenchée ici. Froid, vent, cieux peu esthétiques... ce chemin de croix hivernal me reconcentre sur mon autre passion, le temps que le printemps revienne avec ses choux fleurs pleins de promesses.