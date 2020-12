Les Hautes-Alpes sous l'or blanc !

Appareil Canon

Canon EOS 77D

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

On l'attendait avec impatience, elle est enfin arrivée !



La neige a recouvert champs et routes dès 900m d'altitude environ et continue de tomber abondamment en altitude ainsi que sur l'Est du département vers 900m environ.



L'Hiver est bel et bien lancé !