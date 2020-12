Col Bayard tourmenté

Appareil Canon

Canon EOS 77D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/6.4

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Après le col de Manse, me voici au col Bayard entre Gap et le Champsaur sous un beau manteau blanc.



Les équipes de déneigement sont à pied d'oeuvre pour une "mise au noir" de la route comme on dit dans le jargon avant le gel de la nuit prochaine.



On en redemande !