Sauvagerie hivernale - Pyrénées occidentales

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/6.3

Focale 143.76 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Les modèles de prévision sont impressionnants pour les deux semaines à venir - près de 300 mm attendus en montagne et 190 en plaine ! Avec le refroidissement, la neige est tombée à basse altitude comme en témoigne la candeur tourmentée des cimes de l'Escurets, 1440 m au second plan à droite et les sommets de la troisième ligne, du Rocher d'Aran à gauche au Pic d'Ourlène (1813 m).