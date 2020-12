Neige au Ventoux

Appareil Panasonic

Vue sur le Mont Ventoux (à environ 40km à vol d'oiseau) envahit par la neige et les nuages.



Après les fortes gelées des semaines précédentes (contrairement aux autres stations, pour Sivergues la plus froide a eu lieu le 03 avec -4°C devenant la température la plus froide de l'année à égalité avec le 25/03. Le 03 il a également fait -8,7°C au Ventoux), la pluie s'est invitée hier donnant 13mm pour Sivergues. Elle a légèrement fait monter les températures hier, de ce fait la limite pluie-neige se situait vers 1200m avant de descendre à environ 800m hier soir. Et même temporairement 400m au pied du Ventoux.

Il est tombé 15 à 20 cm de neige au sommet du Ventoux, qui avec des températures froides n'ont pas fondus. http://www.stationdumontserein.com/station/conditions-en-direct/#webcam

Pour le Luberon, la limite est restée vers 850-900m donnant les premiers flocons de la saison sur les crêtes du grand Luberon. Pour Sivergues (565m) c'était vraiment très limite avec de la pluie à 2°C.



Aujourd'hui temps couvert, et brouillard persistants dans les vallées. Pas de vent. Les températures ont de nouveau chuté avec de faibles gelées quasi généralisée ce matin (fortes au Ventoux avec -7,3°C), et pas plus de 5/6°C en plaine en maximale (et -6,5°C au Ventoux).



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -2°C/4,5°C

993 hPa au baromètre de mon GPS.



Bilan météo Automne 2020 Sivergues (565m) : (du 01/09 au 30/11)

Température maximale : 31°C (14-17/09)

Température minimale : -3°C loc. -4°C (21/11)

Précipitation maximale en 24H : ≈ 40mm (08/11)

Précipitation totale : 195mm

Rafale maximale : ≈ 80km/h loc. 90-100km/h (26/09) ; 80km/h (02/10) ; 75-80km/h loc. 100km/h (11-20-21-22/10) ; 75 km/h (19/11)

Notes/événements météorologiques notables :

Pour plus d'informations voir les détails pour les mois donnés (Septembre, Octobre, Novembre).



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon