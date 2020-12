Saupoudrage sur les Puys

Dim. originale 3950*2962px

Appareil HMD Global

Nokia 8.1

Exposition 17/77530 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.36 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel 00WW_4_30J, 1.0, HDR, V500.0026.00, V010.0010.00

GPS 45.8°N, 2.97°E

Altitude GPS 1228m

Déjà félicitation à tous pour les superbes photos prises au couchant en bord de mer ou montagne!

Ici photo prise du sommet du Puy Pariou à 10 km de la maison, en début d'après midi. Un peu plus de neige dans les sous bois mais guère plus 10 cm. De l'autre côté du sommet le Massif du Sancy au loin, déjà plus haut et plus arrosé, semble avoir bien blanchi.



Bon weekend